Fenerbahçe'de veda kararı! Deneyimli futbolcu ayrılacak
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yaklaşık 1.5 yıldır forma giyemeyen Luan Peres ile yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında lisansı iptal edilen Brezilyalı stoper Luan Peres ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içesinde fesih görüşmelerinin başlayacağı da gelen haberler arasında.
1 gol 1 asist
Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Luan Peres, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlıyor.
Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içesinde fesih görüşmelerinin başlayacağı da gelen haberler arasında.
1 gol 1 asist
Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Luan Peres, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlıyor.