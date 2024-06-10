Fenerbahçe'de veda kararı! Deneyimli futbolcu ayrılacak

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında lisansı iptal edilen Brezilyalı stoper Luan Peres ile yolların ayrılacağı öğrenildi.Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içesinde fesih görüşmelerinin başlayacağı da gelen haberler arasında.Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Luan Peres, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlıyor.