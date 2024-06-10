Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! Salih Özcan kararını verdi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Salih Özcan'dan haber geldi.. Tecrübeli futbolcu kapılarını Süper Lig'e kapattı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Salih Özcan kapılarını Süper Lige kapattı.



Dortmund ile daha 2 sene sözleşmem var. 2 seneyi de oynayacağımı düşünüyorum. Gelecek yıllarda ne olacağını bilmiyorum. Onu tek Allah bilir. Ama dediğim gibi daha 2 sene sözleşmem var.



Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman ekibinin rotasyonunda önemli bir rolü olan Salih'in hedefi öncelikle formayı garantilemek. Sonra da Alman ekibinin birinci ön liberosu olmak. Sonrasında ise hedefinde Serie A ya da Premier Lig var.



Kısa vadede Süper Lige gelmeyi istemediğini Salih Özcan daha önce defalarca açıklamıştı.