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Bakan duyurdu! Hesaplara aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan ek kaynaklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, 847,6 milyon TL tutarında kaynağın ihtiyaç sahipleri için Kurban Bayramı öncesi aktarıldığını duyurdu.

Ekleme: 10.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Kurban Bayramı öncesi 847,6 milyon TL tutarında ek kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EK KAYNAK AKTARILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan duyurdu! Hesaplara aktarıldı

Bakan Göktaş, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını bildirdi.

Dini bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek verdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

Bakan duyurdu! Hesaplara aktarıldı

Dini bayramlar öncesinde toplam 6,8 milyar TL gıda desteği verildi.

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar TL olduğunu belirtti.


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