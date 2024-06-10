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A Milli Takım kadrosuna sürpriz ekleme: O isim çağrıldı

A Milli Takım'ın Polonya ile oynayacağı dostluk maçı öncesi kadroya Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan'ın eklendiği açıklandı.

Ekleme: 10.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım'ın Polonya ile oynayacağı dostluk maçı öncesi kadroya sürpriz bir ekleme yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan'ın eklendiği belirtildi ve "Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Takımımızın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takımımızın Varşova'daki kampına katıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım kadrosuna sürpriz ekleme: O isim çağrıldı

İlk kez A Milli Takım forması giyebilir

Yasin Özcan, Polonya karşısında forma giymesi durumunda kariyerinde ilk kez A Milli Takım forması giymiş olacak.

18 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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