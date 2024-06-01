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Milli takımda şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Çağlar Söyüncü arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarılırken milliler bir şok daha yaşadı. Sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal da Türkiye'nin EURO 2024 kadrosunda olmayacak...

Ekleme: 1.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 1.06.2024 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 için hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce Çağlar Söyüncü arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarılırken milliler bir şok daha yaşadı.

Milli takımda şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

ENES ÜNAL KADRODA YOK

Sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal da Türkiye'nin EURO 2024 kadrosunda olmayacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.
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