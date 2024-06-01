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Mertens'ten Galatasaray kararı! Futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Dries Mertens yeni sözleşme kararını verdi ve futbolu bırakacağı tarihi açıkladı.

Ekleme: 1.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 1.06.2024 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler iç ve dış transfere çevrildi.

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen Dries Mertens'in sarı kırmızılı takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Belçikalı futbolcu Galatasaray'la ilgili kararını verirken futboldaki kariyer planlamasını da belirledi.

'GALATASARAY'DA BİR YIL DAHA KALACAĞIM'
Belçika'nın Het Nieuwsblad Gazetesi'ne konuşan Mertens, sözleşmesinin bu yaz sona ereceğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti;

'Bir yıl daha kalacağım. Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak. Zor bir karar mıydı? Hayır, biz burada çok güzel yaşıyoruz. İstanbul harika bir şehir. Mali açıdan yine iyi bir teklifti ve Galatasaray gerçekten harika bir kulüp. Burada her şey yolunda gidiyor.'

Mertens'ten Galatasaray kararı! Futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

'TÜRKİYE DE KALBİMİ ÇALDI'
Belçikalı yıldız 'Yüksek bir seviyedeyken bırakmak da bir seçenek değil miydi? sorusuna 'Oyundan hala çok keyif alıyorum. Gelecek yıl biraz daha az oynasam bile önemli değil, yedek kulübesinden takımı motive etmeye çalışırım. Eğer Galatasaray olmasaydı kariyerim yine de başarılı olacaktı. Bu sadece pastanın kreması. İlk sezonumda Avrupa'da oynamadık. Ailemle çok seyahat etme fırsatım oldu. Antalya, Bodrum, İzmir, Kapadokya. Güzel. İtalya benim için her zaman dünyanın en güzel ülkesi olarak kalacak ama Türkiye de kalbimi çaldı.' şeklinde yanıt verdi.

Mertens'ten Galatasaray kararı! Futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

'GALATASARAY TAM ZAMANINDA GELDİ'
Napoli'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve ABD'den teklifler aldığını ancak eşinin bu ülkeleri beğenmediğini ve belirten Belçikalı yıldız, 'Galatasaray tam zamanında geldi.' diye konuştu.

Yapılan transferlerden dolayı daha az süre alacağını belirten Mertens, 'Teknik direktörümün ve kulübümün niyetinin benim daha az oynamam olduğunu hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombele'yi getirdiler. Büyük isimler. Ancak bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm ve takımda kaldım. Evet, bu sezon gerçekten kendimi şaşırttım.' dedi.

Mertens'ten Galatasaray kararı! Futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

'DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİM'
Futbolcu olarak Belçika'ya dönmeyi düşünmediğini belirten Mertens, 'Bunu hiç düşünmedim. Beni yanlış anlamayın: Toby Alderweireld'inki gibi bir hikayenin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim için pek bir şey ifade etmiyor.' şeklinde konuştu.
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