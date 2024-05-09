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UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasını onadı.

UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!
Ekleme: 9.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 9.05.2024 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.

Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi. Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor'ın kırmızı kartına başvurdu. Sarı kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim oldu.
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