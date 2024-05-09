Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:



Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu



Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın



VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan



TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam



Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen



EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin Şimşek



Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır



Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu



Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan