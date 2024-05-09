Okan Buruk transfere onay verdi! İşte Galatasaray'ın sağ bek hedefi!

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom sağ bek mevkisine Sacha Boey profilinde bir oyuncu takviye etmeyi planlıyor.Bu doğrultuda arayışlara başlayan Cimbom, bir süre önce Fransız ekibi Lyon'dan Sael Kumbedi'yi listesine almıştı.OKAN BURUK'A SUNULDUSarı-Kırmızılı ekibin scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu. Takvim'in haberine göre, Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği öğrenildi.SÖZLEŞMESİ 2027 YILINA KADARCimbom'un, sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı gelen haberler arasında. 9 milyon Euro güncel değer biçilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.Le Havre altyapısından yetişen genç futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 74 maçta, 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.Sael Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı ve takımına 3 asist katkısı sağlamayı başardı.