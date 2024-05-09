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Beşiktaş'ta iki sakatlık birden! Ödem tespit edildi...

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'ta iki sakatlık birden! Ödem tespit edildi...
Ekleme: 9.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 9.05.2024 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş, kötü geçen sezonu kupa ile taçlandırmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıklar kervanına iki isim daha eklendi. Maçta sakatlanan Ghezzal ve Rashica'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapılırken, oyuncuların ödem problemi yaşaması da dikkat çekti.

Ghezzal'ın durumu

Rachid Ghezzal için yapılan açıkalamda şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın sponsor hastanemizde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rashica'nın durumu

Milot Rashica için ise şöyle denildi:

Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica'nın sponsor hastenemizde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

İki futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
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