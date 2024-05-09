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Arda Güler'e UEFA engeli! Real Madrid panik içerisinde

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e tranfer olan milli futbolcu Arda Güler, ilk sezonunda İspanyol devine 3 kupa kazandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de milli futbolcuyla ilgili şok eden bir gerçek ortaya çıktı. 19 yaşındaki orta sahanın UEFA kuralına takılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar..

Ekleme: 9.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 9.05.2024 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, ilk sezonunda 3 kupanın sahibi oldu.

Arda Güler'e UEFA engeli! Real Madrid panik içerisinde

Genç yetenek, Real Madrid'e transferi sonrası İspanya Süper Kupa ve La Liga'da kupa sevinci yaşadı.

Öte yandan Real Madrid, göstermiş olduğu başarıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya hak kazandı.

Arda Güler'e UEFA engeli! Real Madrid panik içerisinde

Carlo Ancelotti'nin ekibi, Devler Ligi'ni de kazanması durumunda Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazanacak.

REAL MADRİD PANİK İÇERİSİNDE
 UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı bilgisi geldi.

Arda Güler'e UEFA engeli! Real Madrid panik içerisinde

Kural uygulanmaya başladığı tarihte ilk takılan takım Real Madrid olmuştu ve Lunin ile Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilmişti.

Buna göre Arda Güler'in Devler Ligin'de süre alıp almayacağı gündem olmaya başladı. Real Madrdi teknik direktörü Ancelotti yeni bir kadro planı çizebilir..
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