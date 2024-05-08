Hakim Ziyech, transferinde yeni gelişme! Galatasaray, bonservisini alıyor mu?

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, yıldız futbolcunun transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara iletti.

Galatasaray'da forma giyen yıldız isim Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Faslı futbolcunun sarı kırmızılılarda kalacağı öne sürüldü.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı.



Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara ilettiğini aktardı.



Haberde yer alan detayda 31 yaşındaki futbolcunun Chelsea'ya geri dönmeyeceği ve kalıcı olarak Galatasaray'da kalacağı detayına yer verildi.