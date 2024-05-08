Galatasaraylılar ekran başına! Euro 2024 sonrası...

Roma'dan Galatasaray'a transferi ile geniş yankı uyandıran Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından kiralık olarak Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya gitmişti. Yıldız futbolcunun menajeri, Zaniolo'nun geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiraladığı ve kontratında 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan Tuttomercato'ya açıklamalarda bulundu.



24 yaşındaki on numaranın Premier Lig'deki geleceğinin belirsiz olduğunu belirten Vigorelli, şunları söyledi: 'Şu an sadece sezonu iyi bitirmeyi

düşünüyoruz.'



'İngiltere Premier Lig harika bir deneyimdi ve bu devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. EURO 2024'e odaklandık. Sonrasında durumlara bakacağız.'