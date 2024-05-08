Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 15 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Ligde şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı lacivertli takımda 15 oyuncu ile yollar ayrılacak.

Ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu.



Sarı lacivertli takımda sezon sonu birçok hareketlilik yaşanacak.



Fenerbahçe'de yaklaşık 15 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.



Bu futbolculardan bazıları bonservisleriyle ayrılırken bazılarıyla da sözleşme uzatılmayacak. Fenerbahçe'de gelecek sezon olması beklenmeyen oyuncular şu şekilde:



Ferdi Kadıoğlu



İsmail Yüksek



Serdar Dursun



Joshua King



Ryan Kent



Miha Zajc



Leonardo Bonucci



Luan Peres



Çağlar Söyüncü



João Pedro



İrfan Can Kahveci



Sebastian Szymanski



Miguel Crespo



Lincoln



Samet Akaydin