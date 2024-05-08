Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 15 futbolcuyla yollar ayrılıyor
Ligde şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı lacivertli takımda 15 oyuncu ile yollar ayrılacak.
Ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu.
Sarı lacivertli takımda sezon sonu birçok hareketlilik yaşanacak.
Fenerbahçe'de yaklaşık 15 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.
Bu futbolculardan bazıları bonservisleriyle ayrılırken bazılarıyla da sözleşme uzatılmayacak. Fenerbahçe'de gelecek sezon olması beklenmeyen oyuncular şu şekilde:
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Serdar Dursun
Joshua King
Ryan Kent
Miha Zajc
Leonardo Bonucci
Luan Peres
Çağlar Söyüncü
João Pedro
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Miguel Crespo
Lincoln
Samet Akaydin
Sarı lacivertli takımda sezon sonu birçok hareketlilik yaşanacak.
Fenerbahçe'de yaklaşık 15 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.
Bu futbolculardan bazıları bonservisleriyle ayrılırken bazılarıyla da sözleşme uzatılmayacak. Fenerbahçe'de gelecek sezon olması beklenmeyen oyuncular şu şekilde:
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Serdar Dursun
Joshua King
Ryan Kent
Miha Zajc
Leonardo Bonucci
Luan Peres
Çağlar Söyüncü
João Pedro
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Miguel Crespo
Lincoln
Samet Akaydin