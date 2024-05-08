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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yolcu! Eski takımı harekete geçti

Bu sezon birkaç maç dışında kendisini gösteremeyen Cengiz Ünder'e eski takımı Roma'nın talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yolcu! Eski takımı harekete geçti
Ekleme: 8.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 8.05.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Kanarya'da işler istediği gibi gitmiyor.

Sarı-lacivertli ekibin büyük bir yatırım yaptığı ancak bir türlü istenen seviyeye çıkamayan yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe kariyeri kısa sürdü.

Cengiz, eski kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yolcu! Eski takımı harekete geçti

12 milyon euro...

İtalyan devinin Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları da haberde yer aldı. Başkent ekibinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

Sezon başında 15 milyon euroya alınan Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta toplam 1275 dakika süre bulabildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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