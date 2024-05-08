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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma!

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 8.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 8.05.2024 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz." dedi.

Fenerbahçe ile 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekiple önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve oradan puanla dönmek istediklerini söyledi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var ama o ne geçen hafta kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendiriyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden kesinlikle korkmadan Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz, taraftarına saygımız sonsuz. Yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda oraya kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok."

''OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM, İNANIYORUM
Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Onları da çok seviyorum. Beraber tartışıyoruz, kavga ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Sonucunda hepimizin tek bir hedefi var, Kayserispor'u iyi yerlere getirmek. Bizlerin bir sözü var yönetimimize, başkanımıza, büyüklerimize. Onların da bize bir sözü var. İnşallah önce biz sözümüzü tutacağız. Onların, ondan sonra gereğini yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Futbolculardan Mehdi Bourabia da çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim ligde kalabilmeyi garantilemek için puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu maç bizim için çok önemli. Kendi oyunumuza odaklanarak, performansımızı üste çekerek oradan en iyi skoru almayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Otabek Shukurov ise Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ifade ederek, deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi.

ANTRENMAN

Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
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