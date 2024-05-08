Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması! 'Fahiş faizler...'

Futbolda büyük vurgun davasına ilişkin konuşan Arda Turan, Seçil Erzan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçil Erzan, futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.



Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Seçil Erzan dosyası hakkında konuştu.



Bir televizyon programına konuk olan Turan, Seçil Erzan dosyası hakkında, 'Belaltı iddialardan rahatsızım, biz helal paramızı gidip bankaya verdik. Karşılığında imzalı kağıt aldık.' diye konuştu.



'ÖYLE ANLATILDIĞI GİBİ FAHİŞ FAİZLER FALAN YOK'



Arda Turan, 'Seçil Erzan'a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor. Öyle anlatıldığı gibi fahiş faizler falan yok.' ifadelerini kullandı.



'BELALTI İDDİALARDAN RAHATSIZIM'



Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında şunları söyledi:



'Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben belaltı iddialardan rahatsızım.



'GEÇMİŞ OLSUN DEMEK NEZAKETTİR'



Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım. Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir.