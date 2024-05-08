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Arda Güler için çarpıcı analiz! 'Tam bir serseri...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki heyecan dolu mücadele öncesinde, Arda Güler'in durumu futbolseverlerin merak konusu oldu. İspanyol gazeteci, genç yetenek hakkında ilginç yorumlar yaptı.

Ekleme: 8.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 8.05.2024 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Madrid'deki UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki çekişmeli karşılaşmayla doruğa çıkacak. Santiago Bernabeu'da gerçekleşecek olan bu mücadele, futbolseverlerin nefesini tuttuğu bir an olacak.

DORTMUND'UN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i geçerek ilk finalist olurken, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki müsabaka ise ikinci finalistin belirlenmesine vesile olacak. Bu geceki maçın galibi, Dortmund'un rakibi olacak.

İLK MAÇ İZLEYENLERİN NEFESLERİNİ KESTİ

İki dev takım arasındaki ilk maç, Allianz Arena'da oynandı ve nefes kesen anlara sahne oldu. Real Madrid ve Bayern Münih arasındaki çekişmeli mücadele 2-2'lik skorla sona ererken, Vinicius Junior ve Leroy Sane gibi isimler gol sevinci yaşadı.

ARDA GÜLER KADRODA YER ALIYOR

Real Madrid'in maç kadrosunda Arda Güler'in bulunması, Türk futbolseverler için ayrı bir heyecan kaynağı oldu. Genç yeteneğin sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.

MAÇ BAŞLANGICINDA 11'DE OLMASI BEKLENMİYOR

Son maçlarda ilk 11'de yer alan Arda Güler'in bu kez yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Carlo Ancelotti'nin maç içinde ona şans verip vermeyeceği ise maçın seyrine bağlı olacak.

ANCELOTTI İLE ARDA ARASINDA GÖRÜŞME

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e özel bir konuşma yaptığı ve ona güvendiğini ifade ettiği belirtiliyor.

SERSERİ VE ÇATLAK BİR KARAKTER

Ayrıca Marca Radio'dan İspanyol gazeteci Adrian Blanco'nun yaptığı ilginç yorumlar, genç futbolcunun karakterini farklı bir perspektiften değerlendirmeye yönlendirdi.

Blanco, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i anlatmak için argo bir dil kullandı. İspanyol radyocu, milli yıldızın karakterini "Arda Güler tam bir serseri!. İzin almaktansa af dilemeyi tercih eder. Kişiliği kadar kalitesi de var. Her maçın baş kahramanı olmak ister. Her yerde kendini sunar, her fırsatta dener ve hatta el kol hareketleriyle oyunu yönetmeye cüret eder. Çatlak bir karakter!" şeklinde yorumladı.
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