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Alex de Souza, Antalyaspor ile anlaştı! Ekibinde eski bir Fenerbahçeli var

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, gelecek sezon için Antalyaspor ile el sıkıştı.

Ekleme: 8.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 8.05.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla efsane olan Alex de Souza, Antalyaspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Brezilyalı teknik adamın, Akdeniz ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Antalyaspor Alex de Souza ile her konuda anlaştı ve Mehmet Aurélio'nun da teknik ekipte yer alacağı bildirildi.

Haberde, Alex de Souza'nın Sergen Yalçın'ın görevde olduğu süre içinde resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmediği, Brezilyalı teknik adamın bu durumun etik olmadığını Antalyaspor yönetimine ilettiği ve bu yüzden resmi imzaların sezon sonunda atılmasını istediği aktarıldı.

Alex de Souza, Antalyaspor ile anlaştı! Ekibinde eski bir Fenerbahçeli var


Alex de Souza'nın rakamları

Ocak 2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, sırasıyla São Paulo U20 ve Avaí FC takımlarında görev yaparken 1.96 ve 1.17 puan ortalaması yakaladı.

Aurélio ise, Çorum FK'da 14 maçlık teknik direktörlük yapmasının yanı sıra, Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

162 maç birlikte oynadılar

Alex ve Aurélio, Fenerbahçe forması altında toplamda 162 maçta birlikte oynadı. Aurélio, Türkiye Milli Takımı'nda ise 37 maçta 2 gol attı.
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