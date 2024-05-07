Galatasaray Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı!

İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye sahne olacak.



İl Spor Güvenlik Kurulu, RAMS Park Stadı'nda oynanacak dev maç için sarı-lacivertli 2 bin 400 taraftarın deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.



