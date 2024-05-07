Beşiktaş Ankaragücü'nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşmaçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.



Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.



Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.



Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.



Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de karşılaşmada görev alamayacak.



BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ!



MUHTEMEL 11'LER



BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka.



ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Bassogog, Flips, Efkan, Chatzigiovanis, Ali Sowe.



STAT: Tüpraş

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN SPORTS 1