Yusuf Yazıcı'nın adresi belli oluyor! Milli futbolcu Süper Lig'e dönecek mi?

Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille OSC takımında top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Performansıyla gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de dikkat çeken Yazıcı'nın hangi takıma gidecek merak konusu oldu.Avrupa devlerinin listesinde yer alan orta saha oyuncusuna Süper Lig'den de talip çıktı.Son olarak Hollanda Eredivisie'de kötü bir dönem geçiren ve ligde bitime 2 hafta kala 5. sırada yer alan Ajax ekibi, gelecek sezon için harekte geçti.Hem yeni bir teknik direktör hem de sol ayaklı bir sağ kanat arayışına giren Ajax, Yusuf Yazıcı için harekete geçti.Yeni çalıştırıcısını açıklaması beklenen Hollanda takımının listesinde , bir dönem Alanyaspor ve Karagümrük'ü de çalıştıran Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli ve son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve bir yıldan fazla bir süredir boşta olan Graham Potter var.Hollanda basınında yert alan habere göre, Voetbalzone, Ajax'ın yeni sağ kanatı için 10 aday belirlerken Yusuf Yazıcı'ya da listede yer verdi.Haberde, Yusuf'un Lille ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılarak "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir." ifadeleri kullanıldı.27 yaşındaki futbolcunun teknik özellikleriyle ilgili olarak ise "Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor." yorumu yapıldı.