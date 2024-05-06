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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe zorlu deplasmanda! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

Ekleme: 6.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 6.05.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

28 galibiyet 5 beraberlik 1 mağlubiyet

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

Son deplasman mücadelesinde Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılarda kart cezaları bulunan Valon Ethemi ile Bouly Junior Sambou ile sakatlığı bulunan Yasir Subaşı, bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
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