Büyük heyecan kapıda! Türkiye Kupası'nda finalistler kim olacak?
Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Yarı final rövanş maçlarıyla birlikte finalistler belirleniyor. Beşiktaş - MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmeleri futbolseverleri heyecanlandırıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolunda son viraja gelindi. Yarı final rövanş mücadeleleri, futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Hangi takımlar finalde yer alacak, merakla bekleniyor. İşte yarı finalde karşılaşacak takımlar ve maç detayları...
BEŞİKTAŞ VE MKE ANKARAGÜCÜ KARŞI KARŞIYA
Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İlk maçta beraberlikle sonuçlanan mücadelede, tur için mücadele edecek iki takımın heyecanı tavan yapacak.
FATİH KARAGÜMRÜK VE TRABZONSPOR MÜCADELESİ
Diğer yarı final eşleşmesinde ise VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. İlk maçta Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede, Fatih Karagümrük avantajlı bir skor arayacak.
MAÇ DETAYLARI
Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşması yarın Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesi ise 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da start alacak.
BEŞİKTAŞ VE MKE ANKARAGÜCÜ KARŞI KARŞIYA
Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İlk maçta beraberlikle sonuçlanan mücadelede, tur için mücadele edecek iki takımın heyecanı tavan yapacak.
FATİH KARAGÜMRÜK VE TRABZONSPOR MÜCADELESİ
Diğer yarı final eşleşmesinde ise VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. İlk maçta Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede, Fatih Karagümrük avantajlı bir skor arayacak.
MAÇ DETAYLARI
Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşması yarın Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesi ise 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da start alacak.