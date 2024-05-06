Büyük heyecan kapıda! Türkiye Kupası'nda finalistler kim olacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolunda son viraja gelindi. Yarı final rövanş mücadeleleri, futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Hangi takımlar finalde yer alacak, merakla bekleniyor. İşte yarı finalde karşılaşacak takımlar ve maç detayları...Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İlk maçta beraberlikle sonuçlanan mücadelede, tur için mücadele edecek iki takımın heyecanı tavan yapacak.Diğer yarı final eşleşmesinde ise VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. İlk maçta Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede, Fatih Karagümrük avantajlı bir skor arayacak.Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşması yarın Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesi ise 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da start alacak.