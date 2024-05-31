TFF kararını verdi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını ağustosun ilk haftası oynatmayı planlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçı için kararını verdi.
Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa Final maçının Ağustos'un ilk haftası oynatılmak isteniyor.
TFF en çok 3 veya 4 Ağustos tarihleri üzerinde duruyor.
Federasyonun konuyla ilgili kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa Final maçının Ağustos'un ilk haftası oynatılmak isteniyor.
TFF en çok 3 veya 4 Ağustos tarihleri üzerinde duruyor.
Federasyonun konuyla ilgili kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.