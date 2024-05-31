TFF kararını verdi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçı için kararını verdi.Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa Final maçının Ağustos'un ilk haftası oynatılmak isteniyor.TFF en çok 3 veya 4 Ağustos tarihleri üzerinde duruyor.Federasyonun konuyla ilgili kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.