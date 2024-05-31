İsmail Kartal için karar verildi! Bu sezon 99 puanla ikinci olmuştu...

Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal için son karar verildi. Sarı lacivertliler, Kartal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen sezonu ikinci tamamlayan Teknik Direktör İsmail Kartal için kararını verdi.



Sarı lacivertli kulübe yakınlığı ile bilinen spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertli kulüp İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.