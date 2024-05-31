Gün sayıyor! Avrupa'da manşet oldu: Hangi takıma transfer olacak?

Lig döneminin kapanmasının ardından G.Saray'ın yıldızları da transferle gündemde. Aslan'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad kapıyı çalarken pazarlıklar da başladı. Yönetim 15 milyon Euro artı bonuslar isterken İspanyol ekibinin ardından Hollanda'dan Ajax da devreye girdi. Her iki kulüp de Avrupa şampiyonası başlamadan işi bitirmek isterken sarı-kırmızılılar ise eli güçlü taraf olarak kendi istediği bonservisten aşağıya inmiyor.İspanyol basını ise Kerem'in olası bir Real Sociedad transferi öncesinde oyuncuyu manşetlere taşıdı. El Mundo Deportivo, Kerem'in G.Saray kariyerine dair detaylar paylaşırken 'Şampiyon G.Saray'ın temel direklerinden biri. Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olmayı hedefliyor. Real Sociedad bu transferde büyük aşama kaydetti' ifadelerine yer verdi.