Galatasaray'a dev gelir! Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa servet kazanacak

Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde eden Galatasaray'da tek hedef gruplara kalabilmek.Okan Buruk ve öğrencileri, play-off'taki rakibini elerse gruplara katılmaya hak kazanacak ve kasasını dolduracak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ile UEFA'nın belirlediği başarı ödülleri geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksek gelir elde etmeyi mümkün kılıyor. Yeni formata göre her takım ilk aşamada 8 farklı takımla maç yapacak.Bu maçlar sonunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna kalacak. Daha saonrasında 16 takım arasında play-off oynanacak ve kazanan 8 takım da adını bir üst tura yazdıracak. Galatasaray'ın bu sistemde son 16'ya kalana kadar 10 maç oynama ihtimali yüksek olasılık. UEFA, ayak bastı parasını 15.5 milyondan 27 milyon euroya, galibiyet primini 2.8 milyondan 3.4 milyon euroya, beraberlik primini de 900 binden 1.7 milyon euroya çıkardı. Okan Buruk ve öğrencileri, bu turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve büyük bir gelirin sahibi olacak. UEFA, ayak bastı parasını 15.5 milyondan 27 milyon euroya, galibiyet primini 2.8 milyondan 3.4 milyon euroya, beraberlik primini de 900 binden 1.7 milyon euroya çıkardı.Ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan Galatasaray, bu aşamada 50 milyon euroluk (Yaklaşık 1.7 milyar TL) bir geliri kasasına koyabilir. Sonraki aşamada alınacak sonuçlara göre bu rakam daha da yükselebilir.Shakhtar Donetsk (Ukrayna)Kızıl Yıldız (Sırbistan)Dinamo Zagreb (Hırvatistan)PAOK (Yunanistan)Maccabi (İsrail)Ferençvaroş (Macaristan)Karabağ (Azerbaycan)Öte yandan ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlarımızın ilk maçlarına çıkacağı tarihler de belli oldu. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da sezonu 20 Ağustos'ta play-off maçıyla birlikte açacak. Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da sahaya çıkacak. Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında sahada olacak. Trabzonspor ve Başakşehir ise 25 Temmuz'da Avrupa kupalarındaki ilk maçında yer alacak.