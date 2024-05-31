  • USD: 32,13 - 32,19
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

4 hoca adayı var! Son kararı Hasan Arat verecek

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör arayışları kapsamında 4 isimle doğrudan temas kurduğu ve adaylardan olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü. Hoca konusunda son sözü ise Başkan Hasan Arat söyleyecek.

Ekleme: 31.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, 4 isimle doğrudan temas kurulduğu ileri sürüldü. Sabah'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar devre arasında gündeme gelen Bruno Genesio'nun yanı sıra Slaven Bilic, Razvan Lucescu ve Nuri Şahin'le görüşmelerde bulundu. Dört teknik adamla da kapsamlı toplantılar yapıldığı belirlendi.

Boşta olan Genesio'nun Kartal'a gelmeye sıcak baktığı, Suudi ekibi Al Fateh'le 1 yıl daha kontratı bulunan Bilic'in de teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi. PAOK'u şampiyon yapan Razvan Lucescu ile Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Nuri Şahin de Beşiktaş'a gelmek istiyor. Yönetimin karar aşamasında olduğu ve yeni hocanın 2 hafta içinde açıklanabileceği aktarıldı. Son kararı Başkan Hasan Arat'ın vereceği de vurgulandı.


İsrail ordusu Cibaliye’den çekildi! İkinci işgalden geriye sadece harabe kaldı
Türk Astronot Alper Gezeravcı kaza geçirdi!
Kremlin’den Donald Trump açıklaması! Dmitriy Peskov ‘Meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldı’ dedi
Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan'da arama ve sondaj faaliyetleri planlıyor
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı
HDP'li eski başkana PKK gözaltısı! Kıskıvrak yakalandı
DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol kesip çıkarılan petrolden pay istedi
Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!
İYİ Parti dağıldı! O isim de partiden istifa etti
Katil İsrail durmuyor! 'Saldırılar devam edecek'
'Rakamlar cesaret verici' diyerek duyurdu! Bakan Şimşek'den büyüme analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Tüm Türkiye'de Mehmetçik ve Gazze için eller semaya açıldı
ABD'den savaş ilanı gibi Rusya kararı: Resmen talimat verdi
Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi hız kesmiyor
4 bakanlık çalışma başlattı! Masada doğum izni teşviği var
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
Dış ticaret açığında büyük düşüş! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Sokak köpekleri için toplu seferberlik! Belediyeler de harekete geçiyor
Tasarruf tedbirlerinden taviz yok! AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meta'dan dikkat çeken dezenformasyon adımı: İsrail bağlantılı hesapları kapattı

Meta'dan dikkat çeken dezenformasyon adımı: İsrail bağlantılı hesapları kapattı

Ödemeler için son gün! Ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacak

Ödemeler için son gün! Ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacak

Dolandırıcıların yeni tezgahı ortaya çıktı! İçişleri Bakanlığı uyardı

Dolandırıcıların yeni tezgahı ortaya çıktı! İçişleri Bakanlığı uyardı

O özellik genişletildi! Artık engellemeye gerek kalmayacak

O özellik genişletildi! Artık engellemeye gerek kalmayacak

Yer Adana: Görenler bir daha baktı: 'Aldatmada profesyonel'

Yer Adana: Görenler bir daha baktı: 'Aldatmada profesyonel'