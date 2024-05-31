4 hoca adayı var! Son kararı Hasan Arat verecek

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör arayışları kapsamında 4 isimle doğrudan temas kurduğu ve adaylardan olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü. Hoca konusunda son sözü ise Başkan Hasan Arat söyleyecek.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, 4 isimle doğrudan temas kurulduğu ileri sürüldü. Sabah'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar devre arasında gündeme gelen Bruno Genesio'nun yanı sıra Slaven Bilic, Razvan Lucescu ve Nuri Şahin'le görüşmelerde bulundu. Dört teknik adamla da kapsamlı toplantılar yapıldığı belirlendi.



Boşta olan Genesio'nun Kartal'a gelmeye sıcak baktığı, Suudi ekibi Al Fateh'le 1 yıl daha kontratı bulunan Bilic'in de teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi. PAOK'u şampiyon yapan Razvan Lucescu ile Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Nuri Şahin de Beşiktaş'a gelmek istiyor. Yönetimin karar aşamasında olduğu ve yeni hocanın 2 hafta içinde açıklanabileceği aktarıldı. Son kararı Başkan Hasan Arat'ın vereceği de vurgulandı.





