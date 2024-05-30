Yayın gelirleri belli oldu! İşte Süper Lig'de en çok kazanan takım...
Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekor puan elde ettiği sezonun ardından yayın gelirinden en çok kazanan takımlar da belli oldu. İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezon elde ettiği yayın geliri...
Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyon Galatasaray oldu. Geçtiğimiz sezonun yayın gelirleri de aynı zamanda belli oldu. En çok kazanan takım belli oldu.
İstanbulspor: 56,4 milyon TL
Pendikspor: 72,3 milyon TL
Fatih Karagümrük: 74,8 milyon TL
Ankaragücü: 77,2 milyon TL
Konyaspor: 77,2 milyon TL
Hatayspor: 77,2 milyon TL
Gaziantep FK: 77,2 milyon TL
Samsunspor 77,2 milyon TL
Kayserispor: 79,6 milyon TL
Adana Demirspor: 79,6 milyon TL
Çaykur Rizespor: 82,1 milyon TL
Antalyaspor: 83,3 milyon TL
Alanyaspor: 87,0 milyon TL
Sivasspor: 87,0 milyon TL
Kasımpaşa: 94,9 milyon TL
Başakşehir: 109,9 milyon TL
Trabzonspor: 141,9 milyon TL
Beşiktaş: 145 milyon TL
Fenerbahçe: 217,2 milyon TL
Galatasaray: 239,9 milyon TL
İstanbulspor: 56,4 milyon TL
Pendikspor: 72,3 milyon TL
Fatih Karagümrük: 74,8 milyon TL
Ankaragücü: 77,2 milyon TL
Konyaspor: 77,2 milyon TL
Hatayspor: 77,2 milyon TL
Gaziantep FK: 77,2 milyon TL
Samsunspor 77,2 milyon TL
Kayserispor: 79,6 milyon TL
Adana Demirspor: 79,6 milyon TL
Çaykur Rizespor: 82,1 milyon TL
Antalyaspor: 83,3 milyon TL
Alanyaspor: 87,0 milyon TL
Sivasspor: 87,0 milyon TL
Kasımpaşa: 94,9 milyon TL
Başakşehir: 109,9 milyon TL
Trabzonspor: 141,9 milyon TL
Beşiktaş: 145 milyon TL
Fenerbahçe: 217,2 milyon TL
Galatasaray: 239,9 milyon TL