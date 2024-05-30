Yayın gelirleri belli oldu! İşte Süper Lig'de en çok kazanan takım...

Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekor puan elde ettiği sezonun ardından yayın gelirinden en çok kazanan takımlar da belli oldu. İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezon elde ettiği yayın geliri...

Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyon Galatasaray oldu. Geçtiğimiz sezonun yayın gelirleri de aynı zamanda belli oldu. En çok kazanan takım belli oldu.



İstanbulspor: 56,4 milyon TL



Pendikspor: 72,3 milyon TL



Fatih Karagümrük: 74,8 milyon TL



Ankaragücü: 77,2 milyon TL



Konyaspor: 77,2 milyon TL



Hatayspor: 77,2 milyon TL



Gaziantep FK: 77,2 milyon TL



Samsunspor 77,2 milyon TL



Kayserispor: 79,6 milyon TL



Adana Demirspor: 79,6 milyon TL



Çaykur Rizespor: 82,1 milyon TL



Antalyaspor: 83,3 milyon TL



Alanyaspor: 87,0 milyon TL



Sivasspor: 87,0 milyon TL



Kasımpaşa: 94,9 milyon TL



Başakşehir: 109,9 milyon TL



Trabzonspor: 141,9 milyon TL



Beşiktaş: 145 milyon TL



Fenerbahçe: 217,2 milyon TL



Galatasaray: 239,9 milyon TL