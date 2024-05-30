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Yayın gelirleri belli oldu! İşte Süper Lig'de en çok kazanan takım...

Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekor puan elde ettiği sezonun ardından yayın gelirinden en çok kazanan takımlar da belli oldu. İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezon elde ettiği yayın geliri...

Yayın gelirleri belli oldu! İşte Süper Lig'de en çok kazanan takım...
Ekleme: 30.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyon Galatasaray oldu. Geçtiğimiz sezonun yayın gelirleri de aynı zamanda belli oldu. En çok kazanan takım belli oldu.

İstanbulspor: 56,4 milyon TL

Pendikspor: 72,3 milyon TL

Fatih Karagümrük: 74,8 milyon TL

Ankaragücü: 77,2 milyon TL

Konyaspor: 77,2 milyon TL

Hatayspor: 77,2 milyon TL

Gaziantep FK: 77,2 milyon TL

Samsunspor 77,2 milyon TL

Kayserispor: 79,6 milyon TL

Adana Demirspor: 79,6 milyon TL

Çaykur Rizespor: 82,1 milyon TL

Antalyaspor: 83,3 milyon TL

Alanyaspor: 87,0 milyon TL

Sivasspor: 87,0 milyon TL

Kasımpaşa: 94,9 milyon TL

Başakşehir: 109,9 milyon TL

Trabzonspor: 141,9 milyon TL

Beşiktaş: 145 milyon TL

Fenerbahçe: 217,2 milyon TL

Galatasaray: 239,9 milyon TL
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