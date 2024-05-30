Gelir gelmez ilk isteği Enner Valencia! Teklif yapılacak

Antalyaspor'a imza atan Alex de Souza, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'yı istiyor.

Antalyaspor'a imza atan Alex De Souza, Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.



Forvete bitirici bir golcü isteyen Alex'in talebi üzerine kırmızı-beyazlı yönetimin Valencia'nın şartlarını sorduğu ifade edildi.



Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Ekvadorlu golcü, söz konusu sezonda 29 kez gol sevinci yaşamıştı.



Valencia, geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Internacional'e imza atmıştı. Brezilya temsilcisinde 41 maçta sahaya çıkan 34 yaşındaki futbolcu 19 gol attı ve 5 asist yaptı.