Dusan Tadic tarihe geçti! Müthiş başarı...

Trendyol Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, ligdeki 38 maçta da forma giyerek dikkati çekti. Bu oyuncuyu 37 karşılaşmayla Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski takip etti.

Süper Lig'de oynadığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 99 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Sarı-Lacivertli takımda bu sezon en fazla forma giyen futbolcu, Dusan Tadic oldu.



Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Sırp oyuncu, ligdeki 38 maçta da forma giydi. Bu maçların 37'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Tadic, yalnızca ligin ilk yarısında oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına kulübede başladı. Tadic, bu karşılaşmada da 66. dakikada oyuna dahil oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan 35 yaşındaki futbolcu, lig maçlarında 3 bin 160 dakika sahada kalırken 10 gol attı, 14 asist yaptı.



TOPLAM 56 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 56 maçta forma giyen Dusan Tadic, bu karşılaşmalarda 4 bin 438 dakika sahada kalırken 16 gol atıp 16 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 3 kez sarı kart gördü. Fenerbahçe bu sezon 57 maça çıkarken, Tadic yalnızca 1 maçta forma giymedi. Sırp futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'la iç sahada oynanan müsabakayı kulübede takip etti.



EN ÇOK SÜRE ALAN FERDİ KADIOĞLU



Fenerbahçe'de Dusan Tadic 38 lig maçında da forma giyerken, bu futbolcuyu 37'şer karşılaşmada oynayan Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski takip etti. Ligde forma giydiği 37 maçın 35'inde 90 dakika sahada kalan Ferdi, 2 mücadelede ise oyundan çıktı. Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor deplasmanındaki müsabakada 90. dakikada yerini Mert Müldür'e bırakan milli futbolcu, Atakaş Hatayspor deplasmanında da 88. dakikada kenara gelerek yine Mert Müldür'le yer değiştirdi. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 3 bin 328 dakika sahada kalarak Fenerbahçe'de en fazla süre alan oyuncu oldu. Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 maçta 1 gol atarken, 4 asist yaptı, 3 de sarı kart gördü. Ferdi, bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 51 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 bin 355 dakika sahada kalan milli futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşarken, 5 de asist yaptı.



SZYMANSKI 55 MAÇA ÇIKTI



Ferdi Kadıoğlu gibi 37 lig maçında forma giyen Sebastian Szymanski, 2 bin 898 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 10 gol atan Polonyalı oyuncu, 11 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Ligde 4 sarı kart görerek 1 maçta cezalı duruma düşen Szymanski, toplamda ise bu sezon Fenerbahçe formasını 55 kez sırtına geçirdi. 25 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakayı kulübede takip ederken, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynanan VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde ise cezası sebebiyle forma giyemedi. Szymanski; Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 55 maçta 3 bin 962 dakika sahada kalırken 14 gol atıp 19 asist yaptı.



LIVAKOVIC 17 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI



Ligde 34 kez kaleyi koruyan Dominik Livakovic, UEFA Avrupa Konferans Lig'nde ise 6 kez kaleye geçti. Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkan Hırvat file bekçisi, bu karşılaşmalarda 3 bin 629 dakika sahada kalırken 39 gol yedi, 17 maçta kalesini gole kapattı. İsmail Kartal'ın güvendiği isimlerden Jayden Oosterwolde geride kalan sezonda toplam 43 maça çıktı. Ligde 27, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giyen Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 3 bin 163 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 13 sarı kart gördü. Orta sahada forma giyen İsmail Yüksek de 2023-2024 sezonunda 47 kez sahaya çıktı. 30'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 14'ü de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 47 maçta 3 bin 454 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 5 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ise sarı-lacivertli forma altında en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşadı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 31'i lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 14'ü de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplam 46 maça çıkan İrfan Can, 2 bin 726 dakika sahada kaldı. İrfan Can Kahveci, bu karşılaşmalarda 18 kez gol sevinci yaşarken, 10 da asist yaptı.



GOLCÜLER 40 MAÇ BARAJINI GEÇTİ



Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra takımın forvet oyuncuları Edin Dzeko ve Michy Batshuayi de 40 maç barajını geçen isimler oldu. Süper Lig'de 36, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 10 maçta forma giyen Edin Dzeko, toplamda 3 bin 242 dakikada sahada kaldı. Bosna Hersekli yıldız oyuncu, bu maçlarda 25 gol atarken 9 da asist yaptı. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer forveti Michy Batshuayi de bu sezon 43 maçta sahaya çıktı. Ligde 27, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 13 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giyen Belçikalı futbolcu, toplamda 1886 dakika sahada kaldı. Batshuayi, bu maçlarda 24 gol atarken 3 de asist yaptı.