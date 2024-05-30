Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile

Trendyol Süper Lig'de iki sezon boyunca top koşturan ve oldukça büyük iz bırakan Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'ın takımı Al-Nassr'da devam ediyor. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olmasına rağmen yaz transfer döneminde Arabistan'dan ayrılabilir. Süper Lig ekipleriyle adı sık sık anılan yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Söylenenlere göre İstanbul devi, Anderson Talisca ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Kariyeri boyunca oynadığı her takımda iz bırakmayı başaran Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'e de damga vurmuştu.Beşiktaş formasıyla taraftarların kalbine kazınan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte önemli başarılar da elde etti.Süper Lig'de 2016/17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.Cristiano Ronaldo'nun da bu yaz Al-Nassr'dan ayrılacağı söylentileri yükselmeye başlarken Talisca'nın da aynı şekilde takımdan ayrılacağı belirtildi.Yaz transfer döneminde Avrupa'dan kendisine gelecek olan teklifleri bekleyecek olan yıldız isim, bir sürprize imza atabilir.Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Buna göre sarı lacivertli ekip gözünü Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'ya çevirdiArap basınından Khalej News'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istiyor.Al-Nassr'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle 30 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendireceği aktarılan haberde Fenerbahçe'nin Talisca'ya ilgisi olduğuna vurgu yapıldı.Fenerbahçe ve Corinthians'ın Talisca'yı yakından takip ettiği iddia edilirken iki takımın da trasnferde istekli olduğu bilgisine ulaşıldı.Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'da bu sezon 25 maçta forma giyen Anderson Talisca bu karşılaşmalarda 25 gol atarken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.2016/17 ile 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ın formasını da giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.