Alex De Souza, Antalyaspor’a imzayı attı

Antalyaspor’un teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Alex De Souza, kırmızı-beyazlı kulübe imzayı attı.

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Alex De Souza için imza töreni düzenledi. Brezilyalı efsane ile Antalya temsilcisi arasında 2 yıllık kontrat imzalandı.



Basına açıklamalarda bulunan Alex De Souza, “Antalyaspor Başkanı ve yöneticilerine beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla beraber, çok mutlu olduğum ülkeye yeniden gelmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Geldiğimden bu yana beni evimde hissettiren Antalya şehrine ve halkına teşekkür ediyorum. Hoca olarak çıktığım bu yolda başarılı bir teknik direktör olmak ve şehre enerji vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe’den takım arkadaşı Semih Şentük’ün teknik ekipte yer alıp almayacağıyla ilgili soruya ise Alex De Souza, “Semih bizim antrenör ekibimizde olmayacak. Antalyaspor’daki profesyoneller dışında Brezilya’dan iki antrenör getireceğim. Ayrıca Mehmet Aurelio da ekibimizde olacak” cevabını verdi.



Hayallerindeki Antalyaspor’u da tanımlayan Alex, “Rakibiyle ciddi bir mücadeleye giren, taraftarın izlerken keyif aldığı; sadece Antalya’dan değil, başka yerlerden de Antalyaspor’u izlemek için insanları getirecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz” dedi.



Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde burukluk olduğu ve bunun şu anki tercihi için motivasyon sağlayıp sağlamadığı ile ilgili soruya ise Brezilyalı teknik adam, “Tabii ki buradan giderken üzgün ayrıldım ama insanların bana olan sevgileri bir yandan da mutlu olmamı sağladı. Antalyaspor'un böyle bir fırsat sunmasından da mutlu oldum. Yaşadığım güzel şeylerin devam etmesini istiyorum” yanıtını verdi.



