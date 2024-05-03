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Kartal'ın konuğu Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, bu akşam sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Siyah-Beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kartal'ın konuğu Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...
Ekleme: 3.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 3.05.2024 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 51 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Avrupa biletini kovalayan Çaykur Rizespor, 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Kırmızı kart cezası bulunan Al-Musrati'nin yanı sıra baldırında gerilme ve kanama olan Gedson ile ağabeyinin cenazesine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Amartey kadroda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Muleka, Muçi, Semih, Cenk
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Aliqulov, Emir Han, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih, bu akşamki maçta sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak. Amartey kadroda yok. Demir Ege'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

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