Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde! Bir ilki daha yaşayacak

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad maçında ilk kez eflatun-beyazlı formayı ilk 11'de giymişti. İlk 11'de sahne aldığı ilk maçı bir de golle süsleyen Arda Güler'e, Ancelotti'den yeni bir müjde geldi.