Beşiktaş'ta Şenol Güneş sesleri! Dönüş ihtimali...

Almanya'da Hansi Flick ve Nuri Şahin ile görüşen ancak olumlu sonuç alamayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, eski teknik direktörleri Şenol Güneş ile görüşüp, daha iyi bir kadroyla neler yapabileceklerine dair fikir alışverişinde bulundu. Deneyimli hocanın geri dönme ihtimali yüksek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya'da Hansi Flick ve Nuri Şahin ile görüşme gerçekleştirdi ancak istediği olumlu dönüşü alamadı.Bunun üzerine Arat, kulübün eski teknik direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelerek, takımın geleceği ve güçlü bir kadro oluşturma konularında fikir alışverişinde bulundu.Görüşmelerde Şenol Güneş'in takımı yeniden çalıştırma ihtimali üzerinde de durulurken, daha iyi bir kadro ile gelecek sezonki şampiyonluk şansı da değerlendirildi.Deneyimli hoca, yeniden takıma dönmesi durumunda Çebi dönemindeki hataların yapılmamasının garantisini istedi.Kendi planı üzerinden bir projeyle çalışmak istediğini aktaran Güneş'in önümüzdeki günlerde kesin kararını vereceği de gelen haberler arasında.Hasan Arat ve kurmaylarının yurt dışında da takımı başarıya ulaştıracak hoca arayışlarının sürdüğü öğrenildi.