Gidiyor mu? Yeni adresi belli oldu: İşte bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya gönderme yaptı.Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızlı takımda biten sezonun ardından flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor...Galatasaray'da oynadığı süreçte gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia gündeme geldi. Takımda mutsuz olduğu ve bu sezon takımdan ayrılacağı yazılan milli oyuncunun yeni adresi belli oluyor.Galatasaray'da yaptığı açıklamalarla veda sinyalleri veren Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olacağı belirtiliyor.343 Digital'in haberine göre; milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a transfer olacak.İŞTE G.SARAY'IN KAZANACAĞI ÜCRETİspanyol ekibinin Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.Sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alacak ve bu bonus maddesinin ise 3 milyon euro olacağı öğrenildi.KEREM ANLAŞMA SAĞLADI25 yaşındaki oyuncunun Real Sociedad'ın teklifini kabul ettiği ve kulüple anlaşmaya vardığı da belirtildi.İspanyol ekibinin transferi bitirme noktasına getirdiği ifade edildi.Transferin Galatasaray yönetiminin onayına kaldığı ve oyuncuya zorluk çıkarılmayacağı belirtildi.Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kerem'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.Bu sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.