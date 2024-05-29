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Gidiyor mu? Yeni adresi belli oldu: İşte bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kerem için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Gidiyor mu? Yeni adresi belli oldu: İşte bonservis bedeli...
Ekleme: 29.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı.

ICARDI'DEN DZEKO'YA GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya gönderme yaptı.

Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızlı takımda biten sezonun ardından flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor...

Galatasaray'da oynadığı süreçte gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia gündeme geldi. Takımda mutsuz olduğu ve bu sezon takımdan ayrılacağı yazılan milli oyuncunun yeni adresi belli oluyor.

Gidiyor mu? Yeni adresi belli oldu: İşte bonservis bedeli...

KEREM TRANSFER OLACAK

Galatasaray'da yaptığı açıklamalarla veda sinyalleri veren Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olacağı belirtiliyor.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

343 Digital'in haberine göre; milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a transfer olacak.

İŞTE G.SARAY'IN KAZANACAĞI ÜCRET

İspanyol ekibinin Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alacak ve bu bonus maddesinin ise 3 milyon euro olacağı öğrenildi.

KEREM ANLAŞMA SAĞLADI

25 yaşındaki oyuncunun Real Sociedad'ın teklifini kabul ettiği ve kulüple anlaşmaya vardığı da belirtildi.İspanyol ekibinin transferi bitirme noktasına getirdiği ifade edildi.

YÖNETİM ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Transferin Galatasaray yönetiminin onayına kaldığı ve oyuncuya zorluk çıkarılmayacağı belirtildi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kerem'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.

Bu sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.
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