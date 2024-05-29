Galatasaray'da istifa depremi! Taraftarlar çok üzülecek

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda camianın, futbolcuların ve taraftarların çok sevdiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yarın Dursun Özbek'e istifasını sunacağı ileri sürüldü.Yine haberde yer alan detayda Dursun Özbek'in Erden Timur ile yola devam etmek istediği ifade edilirken Timur'un istifa konusunda kararlı olduğu öğrenildi.Bugün mazbatasını alan yönetim, ilk toplantısını 30 Mayıs Perşembe günü (Yarın) gerçekleştirecek ve aynı gün Erden Timur, Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa edecek.