Galatasaray'da istifa depremi! Taraftarlar çok üzülecek
Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yarın Dursun Özbek'e istifasını sunacağı ileri sürüldü.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda camianın, futbolcuların ve taraftarların çok sevdiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yarın Dursun Özbek'e istifasını sunacağı ileri sürüldü.
Yine haberde yer alan detayda Dursun Özbek'in Erden Timur ile yola devam etmek istediği ifade edilirken Timur'un istifa konusunda kararlı olduğu öğrenildi.
YARIN TOPLANTIDA İSTİFA EDECEK
Bugün mazbatasını alan yönetim, ilk toplantısını 30 Mayıs Perşembe günü (Yarın) gerçekleştirecek ve aynı gün Erden Timur, Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa edecek.
A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda camianın, futbolcuların ve taraftarların çok sevdiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yarın Dursun Özbek'e istifasını sunacağı ileri sürüldü.
Yine haberde yer alan detayda Dursun Özbek'in Erden Timur ile yola devam etmek istediği ifade edilirken Timur'un istifa konusunda kararlı olduğu öğrenildi.
YARIN TOPLANTIDA İSTİFA EDECEK
Bugün mazbatasını alan yönetim, ilk toplantısını 30 Mayıs Perşembe günü (Yarın) gerçekleştirecek ve aynı gün Erden Timur, Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa edecek.