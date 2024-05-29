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Fenerbahçe'den ayrılmasına izin vermedi! Ali Koç, takımda kalacakları açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçim öncesi Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Takımda kalacaklara değinen Koç, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ekleme: 29.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yeni sezon planlaması hakkında konuştu.

Sportif direktör Mario Branco'nun kulüpte kalacağını belirten Koç, "Mario Branco bizimle devam edecek. İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Bunların hepsi olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği taktirde takımda kalacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kuracaklarını söyleyen Ali Koç, "Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz." dedi.

ALİ KOÇ: ŞAMPİYONLUKLAR ARKA ARKAYA GELECEK
Kadronun güçlü olduğuna vurgu yapan Ali Koç, "Şu an kadromuza olan ilgi ve alakadan, kadro kalitemiz belli. Fenerbahçe’nin futbolcularının gittiği kulüpler, gittiği kulüplerden belli. Son 2 yıldaki dönüşümü şahitlik ediyorsunuz. Tünelin sonunda umut olduğunu, ışığın kocaman parladığını hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü biz hissediyoruz. Biz herkesi yendik, sistemi yenemedik. Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve o cam tavanı bir kere kırdığımızda şampiyonluklar arka arkaya gelecek." görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'den ayrılmasına izin vermedi! Ali Koç, takımda kalacakları açıkladı

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A CEVAP
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'a da seslenen Ali Koç, "Fenerbahçemize her türlü haksızlığı her türlü adaletsizliği hatta her türlü saldırıyı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik. Mücadelenin dozajı arttı. Sayın Aziz Yıldırım kuvvetliyken yapmadınız da şimdi nasıl yapacağınızı bir anlatmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek borç beni ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez?" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'a sert ifadeler kullanan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım, siz çıldırdınız mı? Akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz. 100 dediniz, 150 dediniz, euro dediniz, TL dediniz. Bu işleri konuşmaktan ben utanıyorum. Topunuz gelin demiştim. Tek gelin, topunuz gelin. Ama gelin. Kaçmayın." açıklamasında bulundu.
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