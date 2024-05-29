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Dursun Özbek göreve başlıyor! Mazbata alındı

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek ve tüm kurulları, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Ekleme: 29.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan seçim genel kurul toplantısında aldığı 3 bin 343 oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların 92. dönemdeki başkanı oldu.

Yeni dönemin mazbata töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

"Galatasaray’ın geleneğine, kültürüne ve demokrasisine uygun bir seçim gerçekleştirdik"

Seçim divan başkanı Hikmet Koyuncuoğlu, yeni seçilen yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerine mazbatalarını takdim etti.

Törende konuşan Hikmet Koyuncuoğlu, hafta sonu iki önemli sınav verdiklerini söyleyerek şu şekilde konuştu:

İkisinden de alnımızın akıyla çıktık. Galatasaray’ın geleneğine, kültürüne ve demokrasisine uygun bir seçim gerçekleştirdik. Pazar günü gerekeni yaptık. Galatasaraylılar olarak bundan sonra başta başkan ve tüm kurlularının yanına olduğumuzu ifade etmek isterim.

Mazbata törenin ardından Başkan Dursun Özbek ile tüm kurul üyeleri, beraber basın mensuplarına poz verdi.

Dursun Özbek göreve başlıyor! Mazbata alındı

Galatasaray’ın yeni yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu şöyle:

Başkan: Dursun Aydın Özbek

Yönetim kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Süleyman Demircan

Yönetim kurulu (Yedek): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Hasan Can Külahçıoğlu, Fabrizio Casaretto,

Denetim kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay Demir, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli,

Disiplin kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın
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