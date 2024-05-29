Bir devir sona erdi! O futbolcuya veda edildi

Başakşehir Kulübü, 2004-2005 sezonundan bu yana takımın formasını giyen milli futbolcu Mahmut Tekdemir'e veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:



2004-2005 sezonunda alt yapımıza katılarak, ailemizin en önemli parçalarından biri haline gelen Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona ermiştir.



'Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur'



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Kulübümüzde 36'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 500'den fazla maça çıkan, bir çok kez A Milli Takımı'mızın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur.



'Kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz'



36 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



İstikrarıyla adını, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasına yazdıran, 2019-2020 sezonundaki tarihi şampiyonluğumuzda da takım kaptanı olarak şampiyonluk golümüzü kaydederek kıymetli başarımızın önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kulübümüzle birlikte büyüyerek efsanemiz olan Mahmut Tekdemir'e bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.