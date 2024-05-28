Sosyal medya hesabından veda etti: 'Buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum

Oynadığı 38 maçta 99 gol atıp 99 puan toplamasına karşın 102 puan toplayan şampiyon Galatasaray'ın gerisinde ikinci olan Fenerbahçe'de ilk ayrılık açıklaması geldi. Sarı lacivertlilerin Norveçli yıldızı Joshua King, takımdan ayrılacağını açıkladı.Türkiye'den bir Fenerbahçeli olarak ayrıcağını belirten King, şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. Buraya gelirken kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz çünkü bunu herkesten çok hak ediyorsunuz."Sarı lacivertlilerde 2 sezon forma giyen Joshua King, çıktığı 54 maçta 12 gol atarken 7 de asist yaptı. Bu sezon ağır bir sakatlık geçiren Norveçli futbolcu takımını uzun haftalar yalnız bıraktı.