Sırbistan kadrosunu açıkladı! Tadic kararı

Dragon Stojkovic yönetimindeki Sırbistan Milli Takımı'nın nihai kadrosu açıklandı.Fenerbahçe formasıyla bu sezon başarılı bir performans gösteren ve OPTA tarafından sezonun en iyi 11'ine seçilen Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösterecek.Sırbistan, EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile kozlarını paylaşacak.Sırbistan'ın EURO 2024 için kadrosu şöyle: