Şampiyon hocaya zam! Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu

Sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, rekortmen hocası Okan Buruk'u bırakmıyor.Avrupa'dan talipleri olduğu öne sürülen Buruk için 2 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği belirtildi.Sabah'ın haberine göre; Galatasaray başkanlık görevini 2 sene daha uzatan Dursun Özbek'in Okan Buruk ile uzun süreli çalışmayı düşündüğü öğrenildi.OKAN BURUK'UN YENİ MAAŞI BELLİ OLDUBu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocanın 50 milyon TL kazanacağı iddia edildi.Futbolculuk döneminde tarihi zaferler elde eden Okan Buruk, teknik direktör olarak geldiği Galatasaray'da 2 lig şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçti.