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Okan Buruk mahkemeye! Davalık oluyor: Ne yapmıştı?

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Ekleme: 28.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, (HUFEDER) Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Galatasaray'ın Florya'da taraftarla birlikte şampiyonluk kutladığı gecede Okan Buruk'un, küfürlü "Şinanay" performansı sosyal medyaya yansımıştı.

Fenerbahçelilerin hafta boyunca "Şinanay da yavrum şina şina nay o... ç... G.Saray" tezahüratına bilenen Okan Buruk'un, şarkının sonunu "A... s... G.Saray" olarak çevirmesi dikkat çekmişti.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, kayıtsız kalmadı

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun'un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

HUFEDER'in başkanı Ali Koç'un listesinde

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Alper Alpoğlu, sarı-lacivertlilerde yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunuyor.
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