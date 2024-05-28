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Barış Alper Yılmaz gidecek mi? Dev bonservis...

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, dün müthiş bir kutlamayla kupasına kavuştu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için play-off oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun bonservisi belli oldu. İşte Barış Alper'e talip olan devler ve bonservis bedeli...

Ekleme: 28.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı.

GÖKYÜZÜNDE DRONLARLA IŞIK GÖSTERİSİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması büyük bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Stat içinde kurulan dev sahne etrafında beğeni toplayan bir ışık şovuna da imza atıldı. Erkek futbol takımının kazandığı kupaların törenine geçildiği sırada devreye dronlar girdi.

Dronlar ile RAMS Park'ın üzerinde önce, "Şampiyon Galatasaray" ve "Tek büyük Galatasaray" yazıları oluşturuldu.

Ardından ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapan Mauro Icardi'nin figürü ve futbol topu çizildi. Son olarak da "Yer sarı, gök kırmızı" ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganları yazıldı.

ICARDİ'DEN DZEKO'YA GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya gönderme yaptı.

Icardi, sahneye Fenerbahçe'nin şampiyonlukta ve gol krallığında yarıştığı rakibi Dzeko'nun transferini açıklanırken kullanılan "Beni sev" şarkısıyla adım attı.

BARIŞ ALPER SEZONA DAMGA VURDU

Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla devleri resmen peşine taktı. Enerjisi ve güçlü fiziğiyle takıma büyük katkılar sağlayan genç yıldızın bonservis bedeli de belli oldu. İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli ve ona talip olan devler...

Fanatik'te yer alan habere göre, Bundesliga ekiplerinden E.Frankfurt ve RB Leipzig ile Premier Lig ekibi Aston Villa Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için yakından ediyor. Galatasaray ise elinde tutmak istediği milli yıldızın satılması durumunda ise iyi bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

Sarı-kırmızılılarda yönetimin Barış Alper Yılmaz için belirlediği bonservis bedelinin 30 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı.

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Barış'ın bu sezon ciddi bir teklif gelmesi halinde transfer olması bekleniyor.
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