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Aziz Yıldırım'dan dev golcü hamlesi: Anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında olduğu belirtildi. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

Aziz Yıldırım'dan dev golcü hamlesi: Anlaştığı iddia edildi
Ekleme: 28.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.

İSTEDİĞİ İSİM LUKAKU

Aziz Yıldırım'ın istediği o isim ise Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku olacak.

Akşam'ın haberine göre Yıldırım, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında.

Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

LUKAKU'NUN SEZON KARNESİ

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Aziz Yıldırım'ın kadroya yapacağı takviyeler ise Lukaku ile sınırlı kalmayacak.

4 BÖLGEYE TRANSFER

Eski başkanın İngiltere'de bir sağ bek ile görüştüğü, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için de görüşmeleri hızla gerçekleştirdiği öğrenildi.
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