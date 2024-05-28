34 maçta 0 gol 0 asist... Galatasaray talip oldu

Orta saha arayışlarına devam eden ve Torreira'nın partneri için çalışmalara başlayan Galatasaray, bu sefer de Salih Özcan'ı gündemine aldı.

Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma giyen milli orta saha oyuncusu Salih Özcan için harekete geçti.Almanya Bundesliga ekibi Dortmund'un formasıyla son dönemlerde iyi bir çıkışa imza atarak A Milli Takım'ın değişilmez isimleri arasına girmeyi başaran Salih, sezon sonunda kulübüyle yol ayrımına gelebilir.Fanatik'in haberine göre; yeni bir maceraya hazır olan başarılı oyuncunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a transfer olmaya olumlu bakabileceği ifade edildi.İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'dan da talipleri olan Salih'in, geleceğiyle ilgili olarak kesin kararını Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra vermesi bekleniyor.26 yaşındaki oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 34 maçta skor katkısı yapamadı.