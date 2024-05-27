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Sözleşmesi sona erdi! Gözyaşlarıyla veda etti

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah beyazlı takımdaki son maçına çıktı. Maçtan sonra kulüp personeliyle vedalaşan Rachid Ghezzal gözyaşlarını tutamadı.

Ekleme: 27.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olarak sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal siyah beyazlı takımdaki son maçına çıktı.

Ghezzal, 79. dakikada Fahri Kerem Ay'ın yerine oyuna girdi. Cezayirli futbolcu maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne gidip vedalaştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Ghezzal, maç sonunda kulüp personeliyle kucaklaşırken gözyaşlarını tutamadı.

2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.
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