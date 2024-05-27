Sözleşmesi sona erdi! Gözyaşlarıyla veda etti

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah beyazlı takımdaki son maçına çıktı. Maçtan sonra kulüp personeliyle vedalaşan Rachid Ghezzal gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olarak sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal siyah beyazlı takımdaki son maçına çıktı.



Ghezzal, 79. dakikada Fahri Kerem Ay'ın yerine oyuna girdi. Cezayirli futbolcu maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne gidip vedalaştı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Ghezzal, maç sonunda kulüp personeliyle kucaklaşırken gözyaşlarını tutamadı.



2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.



Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.